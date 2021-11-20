2021/11/20 | 11:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني في ذي قار اليوم، بان شابا حاول الانتحار بشنق نفسه ، فيما تعرض شخص اخر لاطلاق نار اثر مشاجرة في قضاء الناصرية .وذكر المصدر في تصريح صحافي، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تسجل محاولة انتحار “فاشلة” لشاب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تسجل محاولة انتحار “فاشلة” لشاب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تسجل محاولة انتحار “فاشلة” لشاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).