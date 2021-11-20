“الناتو” يدعو حكومة ألمانيا إلى دعم الردع النووي

2021/11/20 | 11:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، الحكومة الألمانية المزمع تشكيلها على التمسك باستراتيجية الردع النووي للتكتل.وقال “ستولتنبرغ” خلال لقاء نظمته الرابطة الألمانية الأطلسية مع عدد من الخبراء في العاصمة الألمانية برلين، “هدفنا أن يكون العالم خالٍ من الأسلحة النووية، ولكن في ظل امتلاك الآخرين له، فالناتو مضطر أيضا …

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