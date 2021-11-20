2021/11/20 | 11:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية طوقات شمالي تركيا.وذكرت وكالة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، ان الزلزال وقع في منطقة نيكسار شمالي البلاد.وأوضحت، ان الزلزال وقع على عمق 12.37 كيلومتراً.

ظهرت المقالة زلزال يضرب شمالي تركيا أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال يضرب شمالي تركيا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال يضرب شمالي تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).