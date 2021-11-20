السامرائي: العد والفرز اليدوي المحدود جداً أثبت التلاعب الالكتروني بنتائج الانتخابات

2021/11/20 | 11:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس مجلس شورى الحزب الاسلامي العراقي اياد السامرائي، ان العد والفرز اليدوي المحدود جداً أثبت التلاعب الالكتروني بنتائج الانتخابات، مشيرا الى شهادة زور أصدرها مجلس الأمن والمجتمع الغربي لأهداف مريبة.وقال السامرائي في تصريح تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “أثبت العد والفرز اليدوي المحدود جداً والذي قامت به المفوضية ان التلاعب …

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