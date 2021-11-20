إيران تعلن احتجاز سفينة أجنبية في الخليج

2021/11/20 | 11:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحرس الثوري الايراني السبت مصادرته سفينة أجنبية في الخليج تُُهرّب الوقود وعن توقيف طاقمها.

وقال الكولونيل في الحرس الثوري أحمد هاجيان بحسب ما نقل الموقع الخاص بالتلفزيون الرسمي "بفضل أجهزتنا الاستخبارية وفي عملية منسقة، صادرت قواتنا البحرية سفينة أجنبية على متنها طاقم من 11 شخصًا في مياهنا الإقليمية".

ولم يحدّد تاريخ العملية والعلم الذي ترفعه السفينة وجنسية الطاقم.

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