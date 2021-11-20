WSJ: الاستخبارات الامريكية اكتشفت قاعدة صينية في ميناء اماراتي

2021/11/20 | 11:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر شخص مطلع للصحيفة أن الإمارات بدورها تسعى إلى إبرام اتفاقية استراتيجية مع الولايات المتحدة ستلتزم بموجبها واشنطن بمساعدة الدولة الخليجية في حال تعرضها لهجوم.

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