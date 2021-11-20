زلزال بقوة 4 درجات يضرب ولاية شمالية بتركيا

2021/11/20 | 11:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ضرب زلزال بقوة 4 درجات، السبت، ولاية طوقات شمالي تركيا.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكرت وكالة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان تابعه "ناس"، (20 تشريت الثاني 2021)، أن الزلزال وقع الساعة 10.02 (+3 غرينتش) في منطقة "نيكسار".

وأضافت أن "الزلزال وقع على عمق 12.37 كلم".

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