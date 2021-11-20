النفط تعلن اطلاق البطاقة الوقودية

2021/11/20 | 11:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، السبت، اطلاق البطاقة الوقودية للنفط الأبيض.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزارة النفط تلقى NRT أنه "اعتبارا من اليوم السبت تم اطلاق البطاقة المرقمة (5) لمادة النفط الأبيض وبكمية (100) لتر"، داعيا المواطنين لمراجعة المنافذ التوزيعية المنتشرة في بغداد، لاستلام الكمية المقررة وبالسعر الرسمي".

جدير بالذكر ان شركة توزيع المنتجات النفطية قد باشرت بتنفيذ خطتها الوقودية الشتوية في المحافظات الشمالية ثم الوسط والجنوبية.

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