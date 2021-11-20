ضبط ثلاثة كيلو غرامات من مادة الكرستال بحوزة ستة متهمين بتجارة المخدرات في بابل

2021/11/20 | 11:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ القت القوات الامنية المديرية العامة القبض على 6 متهمين بتجارة المخدرات في بابل.وذكرت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية في بيان ، انه :" تم القبض على المتهمين بعملية استخبارية نوعية، وضبطت بحوزتهم 3 كيلو غرامات من مادة الكريستال المخدرة و ( 6000) حبة مخدرة ، اضافة الى ادوات للتعاطي واسلحة نارية"./ انتهى ح

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