اطلاق البطاقة الوقودية للنفط الابيض

2021/11/20 | 11:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم السبت، عن اطلاق البطاقة الوقودية للنفط الأبيض.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزارة النفط أنه “اعتباراً من اليوم السبت تم اطلاق البطاقة المرقمة (5) لمادة النفط الأبيض وبكمية (100) لتر”، داعياً “المواطنين لمراجعة المنافذ التوزيعية المنتشرة في بغداد، لاستلام الكمية المقررة وبالسعر الرسمي”.

وكانت شركة توزيع المنتجات النفطية قد باشرت بتنفيذ خطتها الوقودية الشتوية في المحافظات الشمالية ثم الوسط والجنوبية .

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