2021/11/20 | 12:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد مدير ناحية العبارة في ديالى شاكر ملا جواد، اليوم السبت، بان قوات خاصة قادمة من بغداد داهمت بساتين الوقف من 3 محاور.وقال ملا جواد في حديث صحافي، ان “قوات خاصة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوات خاصة قادمة من بغداد تداهم بساتين ديالى المركز الخبري الوطني.

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