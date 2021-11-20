شاهد لحظة سرقة محل مجوهرات بالكامل خلال دقيقة في كاليفورنيا

2021/11/20 | 12:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت كاميرات المراقبة لحظة وقوع عملية سطو مسلح على محل مجوهرات في مدينة كونكورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث سرق اللصوص كامل المقتنيات والمجوهرات خلال لحظات، وتحقق شرطة كونكورد في عملية السطو التي وقعت داخل مركز "سان فالي."

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