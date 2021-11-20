2021/11/20 | 12:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف تقرير اميركي للباحث في معهد واشنطن مايكل نايتس، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بـ (الرجل النادر الرافض لأنهار الدم).

وتحت عنوان (ترويع مصطفى الكاظمي) كتب نايتس تقريرا قال فيه، من المؤكد أن الكاظمي يمر بتجربة مروعة بينما يعيش العراق محنته المعتادة من انتخابات ومساومات سياسية شاقة ومساعٍ لتشكيل الحكومة.



لكنه اوضح ان الكاظمي يتمتع بدعم دولي هائل، لردع الجيش الصغير من الميليشيات، ولهذا أطلقوا عليه طائرة بدون طيار بدلا من ذلك.

وخلص نايتس في التقرير الى ان محاولة الميليشيات اغتيال الكاظمي، تؤكد انه قد فعل شيئا صحيحا للعراق خلال العامين الماضيين، معتبرا ان على المجتمع الدولي أن يدرك مدى ندرة العثور على زعيم يرفض إطلاق العنان للوحشية عندما يكون تحت ضغط شديد، وان تعيين مثل هذا القائد لرئاسة الحكومة المقبلة، يمثل خطوة إيجابية وحيوية تجعل التغيير الإيجابي ممكنا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير أمريكي: الكاظمي رجل نادر والتجديد له أمر مهم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير أمريكي: الكاظمي رجل نادر والتجديد له أمر مهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).