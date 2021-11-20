العمليات المشتركة تنفى تمديد موعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق

2021/11/20 | 12:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي تمديد موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق.

وأكد الخفاجي في تصريح ان الحديث عن تمديد موعد انسحاب القوات الاميركية غير دقيق وغير صحيح لافتا الى ان موعد خروج القوات القتالية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول المقبل ثابت ولا تغيير فيه.

وأضاف الخفاجي، أن العلاقة بين الطرفين بعد خروج القوات القتالية ستكون علاقة استشارية في مجالات التدريب والتسليح والمعلومات الاستخبارية والأمنية ضد تنظيم داعش الارهابي.

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