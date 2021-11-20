المفوضية توضح سبب إلغاء نتائج بعض المحطات الانتخابية

2021/11/20 | 12:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ان إلغاء نتائج بعض محطات الاقتراع للانتخابات البرلمانية الاخيرة لم يكن بسبب التزوير.

وأوضح عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جليل إن إلغاء نتائج بعض محطات ومراكز الاقتراع استند لما تراه الهيئة القضائية وفق القانون ولم يكن بسبب التزوير لأن العملية جرت على وفق إجراءات فنية ومن يعتقد أن إلغاء نتائج المحطات جاء بسبب التزوير فهو مخطئ مضيفا ان إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة لبعض محطات الاقتراع التي اعتمدتها الجهات القضائية جاءت بسبب تكرار البصمة أو عطل الأجهزة.

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