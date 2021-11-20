المعركة المصرية الحقيقية ..ما بين الحداثة.. أو الإستبداد الديني..وللمواطن المصري حق الخيار ؟؟؟ - أحلام أكرم

2021/11/20 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحلام_أكرم بدء التصادم الحقيقي بين الدولة والأزهر عام 2014..



حين أعلن وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور بأنه لن يلتزم برأي الأزهر فيما ستعرضه وزارة الثقافة من فنون وأعمال..وتصدى لرأيه آنذاك رئيس مؤسسة الأزهر السابق وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الدكتور عمر هاشم ..



بالتأكيد على ما تؤكده كتب الفقه بان الإسلام دين ودولة تستند إلى الأنظمة الدينية التي وضع الإسلام لها القواعد والضوابط لتتوافق مع المصلحة العام ......





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