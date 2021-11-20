مفهوم السلطة السياسية - زهير الخويلدي

2021/11/20 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي "إن سلطة أولئك الذين يعلمون تؤذي في الغالب أولئك الذين يريدون التعلم" - شيشرونربما تكون السلطة فقط لجعل أهدافها مثالية للآخرين.



فكلما وافق الإنسان على الانصياع للسلطة المعتمدة، قل قبوله أن يمنحه شخص بدون سلطة معتمدة الأوامر.



الرتبة تمنح السلطة وليس التفوق.



أي شخص ينكر السلطة ويحاربها فهو فوضوي ويتحول الى مستبد وجائر.



لأن الأقوال والمواقف والأفكار تمنح الإنسان السلطة بينما يعطيه المال الجرأة وا ......





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