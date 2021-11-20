صاحب الغبطة: يمثلني، لا يمثلني؟ - محمد علي مقلد

2021/11/20 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد بعد ذات عظة من عظاته الحكيمة والبليغة والصريحة والجريئة والصادقة، كتبت على صفحتي الفيسبوكية، البطرك الراعي يمثلني في قيادة الثورة.



قامت قيامة من لا يعرفون من العلمانية غير العداء للدين ولرجال الدين.



حاولت أن أقنعهم بأن ما تنامى إلى أسماعنا عن العلمانية هو جملة من المفاهيم المشوهة التي ساهم في الترويج لها على السواء خريجو الحوزات والأديرة والمدرسة السوفياتية، وأن العلمانية هي صنو الديمقراطية وا ......





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