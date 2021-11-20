بولندا تسجل محاولات مهاجرين لعبور جماعي للحدود ليلا

2021/11/20 | 12:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال وزير دفاع بولندا ماريوش بلاشاك، إن قوات بلاده تواصل صد محاولات مجموعات المهاجرين للعبور من أراضي بيلاروس إلى بولندا.وأضاف الوزير، في تصريح اليوم: “لم تختلف الليلة الماضية عن الأيام والليالي […]

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