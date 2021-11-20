2021/11/20 | 12:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3_mC5VWTPHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأغلبية والتوافقية .. أزمة جديدة بين الفرقاء وملفات اخرى في نشرة الــ 12 من #العراقية_الاخبارية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأغلبية والتوافقية .. أزمة جديدة بين الفرقاء وملفات اخرى في نشرة الــ 12 من #العراقية_الاخبارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).