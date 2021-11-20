2021/11/20 | 12:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكمية 100 لتر (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، إطلاق البطاقة الوقودية للنفط الأبيض.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزارة النفط وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنه "اعتبارًا من اليوم السبت تم إطلاق البطاقة المرقمة (5) لمادة النفط الأبيض وبكمية (100) لتر"، داعيًا "المواطنين لمراجعة المنافذ التوزيعية المنتشرة في بغداد، لاستلام الكمية المقررة وبالسعر الرسمي".

وكانت شركة توزيع المنتجات النفطية قد باشرت بتنفيذ خطتها الوقودية الشتوية في المحافظات الشمالية ثم الوسط والجنوبية.

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