2021/11/20 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارة تكشف تفاصيل الإجراءات الخاصة بدخول المستثمرين العراقيين إلى تركيا

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