في يومه العالمي .. الحكيم يدعو الى الحفاظ على حقوق الطفل العراقي وتطوير قدراته

2021/11/20 | 12:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم الى الحفاظ على حقوق الطفل العراقي وتطوير قدراته.وقال الحكيم في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل :" نجدّد تأكيدنا على ضرورة حفظ حقوق "الطفل"، وتوفير المُناخ الملائم أمام تطوير قدراته وإمكاناته، وأهمية ضمان رفاهه ونمائه"، مبينا :" ان الثقافة تبدأ من مسكة الطفل للقلم، ورحلة البناء تنطلق من عشقه لكلمتي "دار ودور".واضاف :" على الجهات المسؤولة والمعنييّن، ايلاء كبير الاهتمام باطفالنا ، لاسيما مع إنطلاق العام الدراسيّ الجديد وتعويضهم عمّا فاتهم خلال السنتين الماضيتين جرّاء ما فرضه الطارئ الوبائي من إغلاق عام على مفاصل الحياة وخاصة التعليم"./انتهى9

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