2021/11/20 | 12:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت القوات الامنية القبض على اثنين من المطلوبين بتهمة الارهاب في كركوك وبغداد.وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان :" ان قوة امنية القت القبض على احد المطلوبين وفق احكام المادة 4/ارهاب في منطقة (الخبازة) بقضاء الحويجة في كركوك".واضافت:" القت قوة امنية اخرى القبض على احد المطلوبين وفق المادة 4 / ارهاب في منطقة (الكاظمية المقدسة) ببغداد"./ انتهى8

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