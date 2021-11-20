2021/11/20 | 12:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنان الراحل من مواليد كربلاء سنة 1932، وقد شارك في معارض دولية عديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة تنعى مصورا فوتوغرافيا كربلائيا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة تنعى مصورا فوتوغرافيا كربلائيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).