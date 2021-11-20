2021/11/20 | 12:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ لليوم الثاني على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية أكثر من 37 ألف إصابة بفيروس كورونا بينما لا تزال حصيلة الوفيات الجديدة جراء الوباء عند مستوى قياسي يزيد عن الـ1250 حالة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 37120 إصابة مؤكدة بالعدوى، مقابل 37156 […]

ظهرت المقالة لليوم الثاني على التوالي..



روسيا تسجل أكثر من 37 ألف إصابة جديدة بكورونا أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم الثاني على التوالي.. روسيا تسجل أكثر من 37 ألف إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لليوم الثاني على التوالي.. روسيا تسجل أكثر من 37 ألف إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).