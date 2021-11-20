2021/11/20 | 12:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أوضحت وزارة البيئة، اليوم السبت، سبب الروائح التي تنتشر بين حين وآخر في اجواء العاصمة بغداد .وقال مدير عام دائرة حماية وتحسين بيئة الوسط، شاكر الحاج، في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيئة توضح أسباب الروائح “الكريهة” التي تجتاح أجواء بغداد المركز الخبري الوطني.

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