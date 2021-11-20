وزير الخارجية من المنامة: العراق منع تغلغل الارهاب في المدن والمجتمع

2021/11/20 | 12:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، ان العراق منع تغلغل الارهاب الى المدينة والمجتمع العراقي.

وقال حسين خلال كلمته في قمة الأمن الإقليمي (حوار المنامة/17) ان “العراق عزَّز جُهُوده عبر تبنِّي ستراتيجيَّة وطنيّة شاملة لمكافحةالإرهاب، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابيّ، ومنعه من التغلغل في أوساط المُجتمَع أو السيطرة على المُدُن”.

واضاف “شهدت الخارطة السياسيَّة العالميّة مُؤخَّراً بُرُوز تنظيمات مُتطرِّفة مُجدَّداً… وقد تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوَّل المُتأثِّرينبهذا التحدِّي الخطير”.

وتابع ان “مدُّ جُسُور الثقة والتعاون بين دول العالم، وتغليب لغة الحوار مُهِمّ جدّاً من أجل خلق بيئة آمنة ومُستقِرَّة تضمن الحياة الكريمةللشُعُوب، ولتحقيق مُتطلَّبات الرخاء الاقتصاديّ والاجتماعيّ الذي يُعَدُّ مطلباً حيويّاً وجوهريّاً”.

واكمل “نستذكر مع حضراتكم الجُهُود الكبيرة التي بذلها العراق في مُواجَهة الإرهاب التي ما كانت لتتحقَّق لولا الوعي المُجتمَعِيّ والتلاحمالوطنيّ العراقيّ، والجُهُود الكبيرة التي بذلتها قواتنا الأمنيّة بمُختلِف صُنُوفها لمُواجَهة الإرهاب بدعم ومُسانَدة الأشقاء والأصدقاء والشركاء،ولا سيَّما الدول المُنضوية تحت مظلَّة التحالف الدوليّ”.

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