كركوك الاكثر عنفاً ضد النساء

2021/11/20 | 12:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرت منظمة بناء اليوم دراسة عن العنف الحنسي ضد النساء، واحتلت محافظة كركوك المركز الأول في العنف الجنسي ضد النساء بنسبة44 %، وتلتها بغداد بنسبة 14 %، وديالى بنسبة 12 %.

وبينت الدراسة أن 73 % من النساء تعرضن للعنف الجسدي من قبل الزوج أو أحد أفراد الأسرة، وبعضهن تعرضهن لأنواع مختلفة منالعنف يصل لحد الشروع بالقتل.



و9 % من النساء تعرضن للتحرش في طفولتهن من قبل أحد أفراد عائلتها.

ولفتت الدراسة إلى أن 5 % من النساء تعرضن للتحرش في البيت و2 % في مراكز الشرطة و7 % في مكان العمل و34 % في الشارعو16 % عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبنسبة 5 % تعرضن للاغتصاب من قبل الأب.

وحسب الدراسة فإن، العادات الاجتماعية، كانت السبب الرئيس للعنف بنسبة 38 %، بينما جاءت التربية في المركز الثاني بنسبة 26 %.

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