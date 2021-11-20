وزير الخارجية يشدد على التعاون بين دول العالم وتغليب الحوار لخلق بيئة آمنة

2021/11/20 | 13:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شدد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، على التعاون بين دول العالم وتغليب لغة الحوار لخلق بيئة آمنة.وقال وزير الخارجية في كلمة خلال قمة الأمن الإقليمي (حوار المنامة/17)، ان العراق عزَّز جُهُوده عبر تبنِّي ستراتيجيَّة وطنيّة شاملة لمكافحة الإرهاب وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابيّ.وأضاف، ان الخارطة السياسيَّة العالميّة شهدت مُؤخَّراً …

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