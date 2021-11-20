درجال: سنبقى نقاتل حتى الرمق الاخير بغية الحصول على امل التأهل

2021/11/20 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال، عن اسباب سوء النتائج التي خرج بها المنتخب العراقي في التصفيات المؤهلة لمنافسات كأس العالم 2022.

كما أكد درجال انه لم تكن النتائج مرتبطة بمستوى الفترة الحالية فقط، بل هي تراكمات سابقة وحتى عندما خضنا التصفيات الاولى ايضا كانت غير مرضية جدا”.

واضاف “لقد شاهدنا مستوى الفريق امام كمبوديا وهونغ كونغ اذ لم يكن بمستوى طبيعي ولا نتائجه كانت ايجابية”.

واشار الى ان “اللاعبين المتواجدين اليوم هم ممن تم اختيارهم من الدوري العراقي الممتاز ونعلم ان مستوى دورينا هابط ولا يرتقي للطموح”، مبينا ان “اللاعبين لم يقدموا ما هو مرجو منهم خصوصا في اللقاء الاخير امام كوريا الجنوبية فقد ظهر البعض منهم كأنهم اشباح في الملعب”.

وتابع درجال “اجتمعت مع الجهاز الفني للمنتخب لمناقشة النتائج غير المرضية وطلبت منهم تقريراً وافياً عن المباريات الست التي خاضها المنتخب لتصحيح الاخطاء والوقوف عليها ومعالجتها”.

واكد ان مدرب المنتخب ديك ادفوكات “باق مع الفريق ولا يوجد اي تغيير بشأن ذلك لكن سنتناقش معه عن اسباب النتائج السلبية للوصول الى قناعة نخدم من خلالها المنتخب ونشخص الاخطاء للوقف عليها ومعالجتها نهائياً وسنبقى نقاتل حتى الرمق الاخير بغية الحصول على امل التأهل”.

واعتذر درجال للجمهور بسبب سوء النتائج التي خرج بها المنتخب العراقي في المباريات الست السابقة، ودعا الجميع للتضامن مع المنتخب وعدم نشر الجوانب السلبية الكاذبة التي تؤثر سلبا على الوضع العام للمنتخب.

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