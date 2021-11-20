2021/11/20 | 13:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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العراق وفرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثقافي » وكالة الأنباء العراقية

ثقافة وفن

اليوم, 13:09

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