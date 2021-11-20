2021/11/20 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت شرطة اربيل ، اليوم السبت، تنويها هاما للمواطنين.

وذكرت الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "نسترعي انتباه المواطنين في مدينة اربيل وضواحيها، أنه عند ظهر اليوم السبت سيسمعون اصواتا عالية حيث تقوم قوات التحالف بتدمير بعض الأسلحة والمعدات الخاصة بها بالقرب من مطار أربيل الدولي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة اربيل تصدر تنويها هاما للمواطنين: ستسمعون أصواتا عالية! - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة اربيل تصدر تنويها هاما للمواطنين: ستسمعون أصواتا عالية! - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).