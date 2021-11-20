تطور جديد بملف تحويل قراء المقاييس إلى عقود في وزارة الكهرباء

2021/11/20 | 13:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن مساعيها لتحويل قراء المقاييس الى عقود.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، في تصريح صحفي، إن “وزارة الكهرباء تسعى وتتابع ملف قراء المقاييس من أجل تحويلهم من أجور يومية الى عقود”، مبيناً أن “الوزارة تعمل على ضوء قرارات مجلس الوزراء القاضية بتحويل من لديه خمس سنوات فأكثر […]

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