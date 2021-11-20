شاهد.. والد أحد اللاعبين يقتحم مباراة كرة قدم فجأة ويضرب الحكم بعنف

2021/11/20 | 13:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر فيديو لحظة قيام رجل باقتحام ملعب كرة قدم فجأة وقام بضرب أحد الحكام بعنف، وقع ذلك خلال مباراة كانت تقام في مدينة روزفيل بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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