2021/11/20 | 13:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال السفير الفرنسي في العراق ايريك شوفيله، اليوم السبت، أن رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي أحد أبطال معركة الموصل.وذكر بيان لجهاز مكافحة الارهاب تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفارة الفرنسية تصف الساعدي بـ”أحد أبطال” معركة الموصل المركز الخبري الوطني.

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