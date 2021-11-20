2021/11/20 | 13:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، السبت، مع السفير الفرنسي ايريك شوفيله تعزيز العلاقات العراقية- الفرنسية في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية.

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وذكر الجهاز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الثاني 2021)، أن "الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي استقبل سفير دولة فرنسا ايريك شوفيله في مقر جهاز مُكافحة الإرهاب ظُهر هذا اليوم".

وقال الساعدي في مُستهل حديثه إن "جهاز مُكافحة الإرهاب يُرحب بهذه الزيارة وأنها تندرج ضمن أطار تعزيز العلاقات الفرنسية - العراقية في مجال مُكافحة التنظيمات الإرهابية وفكرهم المُتطرف".

وأضاف، أننا "نُثني على الدور الذي يقوم به الجانب الفرنسي بدعم جهود القوات العراقية في مجال مُحاربة عصابات داعـش الإرهابيـة".

من جانبه أعرب السفير الفرنسي ايريك شوفاليه عن "سعادته البالغة بزيارة مقر جهاز مُكافحة الإرهاب ولقاء رئيسه الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي الذي وصفه بأنه أحد أبطال (معركة الموصل)".

وأكد السفير الفرنسي، أن "حكومته ستعمل على دعم العراق في مجالات مُكافحة الإرهاب وستعمل مع شُركائها في الأتحاد الأوربي على مُساندة الحُكومة العراقية وأجهزتها الأمنية في مُلاحقة بقايا عصابات داعـش في البلاد".

وبحسب البيان، "زار رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب رفقة السفير الفرنسي نصب شُهداء الجهاز الذين سقطوا وهُم يُدافعون عن أمن بلادهم وشعبهم، وقال ايريك شوفاليه إن التاريخ سيخلد تضحيات هؤلاء الرجال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تعلن استعدادها لدعم الحكومة العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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