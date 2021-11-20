الدولار يسجل انخفاضاً في الاسواق العراقية - عاجل

2021/11/20 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت اسعار الدولار، اليوم السبت، هبوطاً بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ببغداد بلغ 148.500 دينار للبيع، و147.500 دينار للشراء".

وأضاف أن "سعر الصرف في الأسواق المحلية للمحافظات الشمالية بلغ 148.500 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 147.500 دينار"، مبيناً أن "سعر البيع في الأسواق المحلية للمحافظات الجنوبية بلغ 148.500 دينار، فيما كان سعر الشراء 147.500 دينار".

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