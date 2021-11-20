فرنسا: سنعمل مع شركائنا بالاتحاد الأوروبي على مساندة الحكومة العراقية

2021/11/20 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أكد السفير الفرنسي، ايريك شوفيله، اليوم السبت، أن بلاده ستعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي على مساندة الحكومة العراقية .

وذكر جهاز مكافحة الارهاب، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي، استقبل سفير دولة فرنسا ايريك شوفيله في مقر جهاز مُكافحة الإرهاب ظُهر هذا اليوم".

وقال الساعدي في مُستهل حديثه، بحسب البيان، إن "جهاز مُكافحة الإرهاب يُرحب بهذه الزيارة وأنها تندرج ضمن أطار تعزيز العلاقات الفرنسية - العراقية في مجال مُكافحة التنظيمات الإرهابية وفكرهم المُتطرف".

وأضاف: "إننا نُثني على الدور الذي يقوم به الجانب الفرنسي بدعم جهود القوات العراقية في مجال مُحاربة عصابات داعـش الإرهابيـة".

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي ايريك شوفاليه، عن "سعادته البالغة بزيارة مقر جهاز مُكافحة الإرهاب ولقاء رئيسه الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي"، واصفاً اياه بـ"أحد أبطال معركة الموصل".

وأكد السفير الفرنسي، أن "حكومته ستعمل على دعم العراق في مجالات مُكافحة الإرهاب وستعمل مع شُركائها في الأتحاد الأوربي على مُساندة الحُكومة العراقية وأجهزتها الأمنية في مُلاحقة بقايا عصابات داعـش في البلاد".

وزار رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب رفقة السفير الفرنسي، بحسب البيان، "نصب شُهداء الجهاز الذين سقطوا وهُم يُدافعون عن أمن بلادهم وشعبهم".

وقال ايريك شوفاليه، إن "التاريخ سيخلد تضحيات هؤلاء الرجال".

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