الخارجية الفلسطينية ترفض قراراً بريطانياً يصنف “حماس” منظمة إرهابية

2021/11/20 | 13:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد رفضت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، قرار الحكومة البريطانية باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، واصفة القرار بأنه يعرقل فرص تحقيق السلام.واعتبرت الخارجية الفلسطينية، ان “هذا القرار اعتداء غير مبرر على الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأبشع أشكال الاحتلال والظلم التاريخي الذي أسس له وعد بلفور المشؤوم، حيث طرد من وطنه وهجر …

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