وزير الدفاع الامريكي: إيران السبب الأول لعدم الاستقرار في المنطقة

2021/11/20 | 13:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أبدى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، مواصلة مساندة بلاده للعراق ضد أي طرف يحاول تهديده او استغلاله، مشيرا الى ان إيران السبب الأول لعدم الاستقرار في المنطقة.وقال أوستن في كلمة خلال أعمال منتدى (حوار المنامة 2021)، ان “التزامات الولايات المتحدة لأمن الشرق الاوسط قوية واكيدة، وسندافع عن مصالحنا ونعزز …

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