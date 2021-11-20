كردستان ترحب بأي تعاون مع أوروبا لمعالجة مشكلة المهاجرين

2021/11/20 | 13:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، مع وزير الدولة في الخارجية الألمانية ميغيل بيرغر في العاصمة البحرينية المنامة.وأوضح بيان لحكومة الاقليم تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى في الاجتماع، التباحث حول سبل توطيد العلاقات بين ألمانيا وإقليم كردستان إلى جانب مناقشة وضع المهاجرين على الحدود بين بيلاروس …

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