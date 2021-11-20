وزير الثقافة يبحث مع نظيرته الفرنسية سبل تعزيز التعاون الثقافي

2021/11/20 | 13:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم في باريس مع روزيلين باشيلو وزيرة الثقافة الفرنسية سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين ، لا سيما في مجال التراث.واعربت الوزيرة الفرنسية ، حسب بيان لوزارة الثقافة ، عن سرورها لقوة الروابط الثقافية بين البلدين، واثنت على جهود الحكومة العراقية في اعادة تأهيل المواقع الآثارية المتضررة من الهجمات الارهابية .واكدت استمرار فرنسا في دعم العراق ، ليس معنوياً فحسب، بل يمكن ان تكون فرنسا شريكاً في تنفيذ المشاريع في مجال التراث الثقافي وتطوير القدرات ببرامج التدريب في التخصصات المختلفة ، و استمرار كبرى المؤسسات الثقافية الفرنسية بالاسهام في اعادة احياء معالم التراث./انتهى8

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