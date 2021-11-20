وزير الخارجية : العراق عزز جهوده عبر تبني ستراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب / موسع

2021/11/20 | 13:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد وزير الخارجيّة فؤاد حسين :" ان العراق عزَّز جهوده عبر تبنِّي ستراتيجيَّة وطنيّة شاملة لمكافحة الارهاب، وبالاخص تنظيم داعش الارهابيّ، ومنعه من التغلغل في اوساط المجتمع او السيطرة على المدن" .وقال في كلمة العراق بقمة الامن الاقليمي في المنامة :" ان مد جسور الثقة والتعاون بين دول العالم، وتغليب لغة الحوار مهم جداً من اجل خلق بيئة آمنة ومستقِرة تضمن الحياة الكريمة للشعوب، ولتحقيق متطلبات الرخاء الاقتصادي والاجتماعي الذي يعد مطلباً حيويا وجوهريا ".واضاف ، مخاطبا الحاضرين :" نستذكر معكم الجهود الكبيرة التي بذلها العراق في مُواجَهة الإرهاب التي ما كانت لتتحقَّق لولا الوعي المُجتمَعِيّ والتلاحم الوطنيّ العراقيّ، والجُهُود الكبيرة التي بذلتها قواتنا الأمنيّة بمُختلِف صُنُوفها لمُواجَهة الإرهاب بدعم ومُسانَدة الأشقاء والأصدقاء والشركاء، ولا سيَّما الدول المُنضوية تحت مظلَّة التحالف الدوليّ".وتابع وزير الخارجيّة: " شهدت الخارطة السياسيَّة العالميّة مُؤخَّراً بُرُوز تنظيمات مُتطرِّفة مُجدَّداً ، وقد تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوَّل المُتأثِّرين بهذا التحدِّي الخطير "./انتهى9

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