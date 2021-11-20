خبراء: التحالفات السياسيَّة المقبلة ستكون {اضطراريَّة}



خبراء: التحالفات السياسيَّة المقبلة ستكون {اضطراريَّة}
2021/11/20 | 13:27 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد: مهند عبد الوهاب

رأى خبراء ومحللون سياسيون أنَّ التحالفات السياسيَّة المقبلة متباينة بين أن تكون "اضطراريَّة" أو "طولية" بتشكيل كتلة أكبر من المكونات

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