خبراء: التحالفات السياسيَّة المقبلة ستكون {اضطراريَّة}

2021/11/20 | 13:27 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد: مهند عبد الوهاب
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رأى خبراء ومحللون سياسيون أنَّ التحالفات السياسيَّة المقبلة متباينة بين أن تكون "اضطراريَّة" أو "طولية" بتشكيل كتلة أكبر من المكونات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء: التحالفات السياسيَّة المقبلة ستكون {اضطراريَّة}) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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