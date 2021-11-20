فرنسا تشيد بجهود العراق في إعادة تأهيل المواقع الآثارية

2021/11/20 | 13:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم في باريس، اليوم السبت، مع وزيرة الثقافة الفرنسية روزيلين باشيلو سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين ولا سيما في مجال التراث.وذكر بيان للوزارة […]

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