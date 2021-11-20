أوستن: سننظر في جميع الخيارات إذا لم تكن إيران “جادة” في الحوار

2021/11/20 | 13:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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سعى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم السبت، إلى طمأنة الحلفاء في الشرق الأوسط بأن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بأمن المنطقة، على الرغم من أن واشنطن تحول اهتمامها بشكل متزايد نحو مواجهة الصين.

ولم يتضح مدى تأثير كلمة أوستن على الحلفاء في الشرق الأوسط ، لأنه لا يدعمها أي إعلان عن عمليات نشر أخرى أو مبيعات أسلحة جديدة في المنطقة.

وقال أوستن في كلمة ألقاها في البحرين خلال رحلة إلى الخليج: “لنكن واضحين: التزام أمريكا بالأمن في الشرق الأوسط قوي ومؤكد”.



وأضاف أن هناك ضرورة للمزيد من العمليات متعددة الأطراف والمتكاملة في المنطقة مع الحلفاء.

وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة إيران، حتى في الوقت الذي تعمل فيه واشنطن على إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال أوستن: “ما زلنا ملتزمين بالتوصل لنتيجة دبلوماسية للمسألة النووية.



لكن إذا لم تكن إيران مستعدة للمشاركة بجدية فسننظر في جميع الخيارات الضرورية للحفاظ على أمن الولايات المتحدة”.

وطالبت دول الخليج العربية بضمها إلى المفاوضات، وبأن تعالج أي اتفاقية ما وصفته ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وسلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة.

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