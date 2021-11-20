وزير الخارجية : العراق تبنّي استراتيجَة وطنيّة شاملة لمكافحة الإرهاب

2021/11/20 | 13:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم السبت، أن العراق تبنّي استراتيجَة وطنيّة شاملة لمكافحة الإرهاب مبيناً أن الانتصار على الإرهاب جعل الحُكُومة العراقيّة بمُختلِف مُؤسَّساتها تتوجه نحو إعادة إعمار المُدُن المُحرَّرة.وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف، في بيان، إن “وزير الخارجية فؤاد حسين أكد خلال كلمته خلال أعمال قمّة الأمن الإقليميّ/حوار المنامة […]

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