النفط تعلن اطلاق البطاقة الوقودية للنفط الأبيض

2021/11/20 | 13:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم السبت، عن اطلاق البطاقة الوقودية للنفط الأبيض.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزارة النفط : أنه “اعتباراً من اليوم السبت تم اطلاق البطاقة المرقمة (5) لمادة النفط الأبيض وبكمية (100) لتر”، داعياً “المواطنين لمراجعة المنافذ … Readmore

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