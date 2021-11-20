إيران تصادر سفينة جديدة في الخليج: كانت تحاول تهريب الوقود

2021/11/20 | 13:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادرت البحرية الإيرانية سفينة أجنبية تحمل وقودا بطريقة غير شرعية في الخليج، السبت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

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